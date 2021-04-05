Huder Kırşehir Temsilcisi Altaş, "Avukat, yargı erkinin 3 temel taşından biridir"

Avukatlar günü nedeniyle açıklamada bulunan Huder (Hukuki Araştırmalar Derneği) Başkanı Bilgehan Altaş, Avukatın yargı erkinin 3 temel taşından birisi olduğunu söyledi.

Altaş, "Hukuk Devletinin olmazsa olmazı yargı erkinin temel taşı ve en büyük güvencesi olan birey hak ve özgürlüklerinin savunulmasında hakların korunmasında hukukun üstünlüğünün var olmasında yılmadan çaba gösteren değerli meslektaşlarımın gününü kutluyorum" dedi.

Son 1 ayda 2 meslektaşlarının farklı nedenlerle hayatına son verdiğini belirten Altaş, "Avukatların mesleki alanda şartlarının iyileştirilmesi gerekir. Avukatlar, sosyal, kültürel ve ekonomik alanda gelişerek kendilerine yeter durumda olmalılar. Avukatların yaşlılık sigortası hakim ve savcıların sigortalılığına endekslenmeli ve emekli olduklarında aynı şartlara sahip olmalıdırlar. Şuanda bir avukatın emekli maaşı asgari ücretin altındadır. Ölene dek biz avukatlar, avukatlık yapmak istemiyoruz."diye konuştu.