Hollandalı iş adamından bedensel engellilere tekerlekli ve akülü araç desteği

Kırşehir Bedensel Engelliler Derneği Başkanı Servet Avkapan, Hollanda’da yaşayan iş adamından tekerlekli ve akülü araç desteği sunulduğunu duyurdu.

Avkapan, Kırşehir Engelliler Derneğinin yurt içi ve yurt dışından ulaştığı hayır sever insanların varlıkları ile engelli her bireyin yaşamaya daha sıkı sarıldığını söyledi.

İhtiyacı olan her engelli vatandaşa imkanlar ve yapılan yardımlar aracılığı ile destek sunulduğunu aktaran Avkapan, "Engelli kardeşlerimizin ihtiyaçları noktasında bizlere ulaşan ve taleplerimizi soran iş adamı Taner Çakır kardeşimize aracını aldıktan sonra oluşan mutluluklarından dolayı engelli kardeşlerimiz adına teşekkür ediyorum. Bizler biliyoruz ki, engeller paylaşıldıkça azalır ve yaşam güzelleşir." dedi.

Bedensel Engelliler Derneğinin Kırşehir’de, faal görev alarak evlerinden her engelliyi dışarı çıkarıp toplumsal hayatın içerisinde yer almayı sağladıklarını anlatan Avkapan, açıklamasında; "Engeller, bedende değil tamamıyla beynimizde bu nedenle derneğimizin her üyesini anlayarak yola çıktık. Onların toplumsal hayat için hayallerine ortak olduk. Engel durumları farklılık gösteriyor olsa da her kardeşimizin kendi dünyalarından çıkmasını sağladık ve şimdi şehrin her caddesinde onlarında var olduğunu gösteriyoruz. Bin 200’ün üzerinde engelli kardeşimizin hayatını sürdürmesi ve iş sahibi olması yolunda yaptığımız öretici faaliyetler büyük destek gördü. Yönetim olarak görevi devraldığımız 2010 yılında Kırşehir Bedensel Engelliler Derneğinin bütçesi yoktu. Yönetim olarak görevi devraldığımız 2010 yılında Dernemizin bütçesi yoktu. Engellinin şehrimizde ikinci sınıf vatandaş olmadığını kanıtladık"diye konuştu.

Öte yandan iş adamı gurbetçi Taner Çakır, 10’un üzerinde akülü ve tekerlekli sandalye yardımında bulundu. Akülü ve tekerlekli sandalyeler, ihtiyaçlara göre dernek tarafından engellilere dağıtılacak.