banner363

banner453

banner454

banner403

Son Dakika
Karadeniz'in mühendislik harikası: Serender
Karadeniz'in mühendislik harikası: Serender
Çukur oyuncuları Karaburun'da sit alanı satın aldı!
Çukur oyuncuları Karaburun'da sit alanı satın aldı!
Bireysel kredilerde 3 milyon kişi yasal takipte
Bireysel kredilerde 3 milyon kişi yasal takipte
Sedat Peker'den Olay Twitter Paylaşımı!
Sedat Peker'den Olay Twitter Paylaşımı!

Harp Malulü Gaziler, 1.lig müsabakalarında Kırşehir’i temsil edecek

Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Kırşehir Şubesi oturarak oynanan voleybol turnuvasında Kırşehir’i temsil edecek.

KIRŞEHİR 13.06.2021, 14:31
Harp Malulü Gaziler, 1.lig müsabakalarında Kırşehir’i temsil edecek

Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Kırşehir Şubesi oturarak oynanan voleybol turnuvasında Kırşehir’i temsil edecek.

Kaman Gençlik Spor İlçe Müdürlüğü ile ortaklaşa oluşturulan oturarak voleybol takımı 1-6 Temmuz tarihleri arasında Ankara’da 1. Lig müsabakalarında şehri temsil edecek.

Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Kırşehir Şube Başkanı Bahattin Kaya, gaziler ile engellilerin bir araya getirilerek takım oluşturulduğunu ve yapılan özverili çalışmalar ile başarı sağlanacağını belirtti.
banner486
Yorumlar (0)
banner422
25°
az bulutlu
banner493