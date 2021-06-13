Harp Malulü Gaziler, 1.lig müsabakalarında Kırşehir’i temsil edecek

Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Kırşehir Şubesi oturarak oynanan voleybol turnuvasında Kırşehir’i temsil edecek.

Kaman Gençlik Spor İlçe Müdürlüğü ile ortaklaşa oluşturulan oturarak voleybol takımı 1-6 Temmuz tarihleri arasında Ankara’da 1. Lig müsabakalarında şehri temsil edecek.

Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Kırşehir Şube Başkanı Bahattin Kaya, gaziler ile engellilerin bir araya getirilerek takım oluşturulduğunu ve yapılan özverili çalışmalar ile başarı sağlanacağını belirtti.