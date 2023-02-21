Halk Eğitim Merkezi depremzedeler için uyku tulumu üretiyor

Kırşehir Halk Eğitim Merkezi, depremden etkilenen vatandaşlar için uyku tulumu üretiyor.

Halk Eğitim Merkezi usta öğreticileri kursiyerlerinin katkılarıyla deprem bölgesinde zor şartlarda yaşamaya çalışan depremzedeler ve görevli personel için uyku tulumu üretiliyor. Kırşehir İl Milli Eğitim Müdürlüğü koordinesinde yapılan üretimler, halk eğitim merkezinde gerçekleştiriliyor.