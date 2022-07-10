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Gülay Baltalık’ın acı günü
Memleket Partisi Kırşehir İl Başkanı Gülay Baltalık’ın babası Bekir Baltalık hayatını kaybetti.
KIRŞEHİR 10.07.2022, 16:12
Memleket Partisi Kırşehir İl Başkanı Gülay Baltalık’ın babası Bekir Baltalık hayatını kaybetti.
Rahatsızlığı nedeni ile Ankara’da tedavi gören Memleket Partisi Kırşehir İl Başkanı Gülay Baltalık’ın babası Bekir Baltalık hayatını kaybetti. Bekir Baltalık’ın cenazesi Kırşehir merkeze bağlı Karaboğaz köyünde öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından toıprağa verildi.
Cenaze namazına CHP Milletvekili Metin İlhan, CHP Kırşehir İl Başkanı Baran Genç, Belediye Başkanı Selehattin Ekicioğlu protokol üyeleri, Baltalık’ın yakınları ve vatandaşlar katıldı.