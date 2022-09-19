Gaziler törende bir araya geldi

Kırşehir’de, 19 Eylül Gaziler Günü nedeniyle tören düzenlendi.

Terör gazileri ve Kıbrıs gazileri Cacabey Meydanında düzenlenen törende bir araya geldi. Tören; saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasın ile başladı. Törene Kırşehir Valisi Hüdayar Mete Buhara, Belediye Başkanı Selehattin Ekicioğlu, Türkiye Harp Malulu Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Kırşehir Şubesi, Kıbrıs Gazileri, şehir protokolü ve siyasi temsilciler katıldı. Burada konuşan Türkiye Harp Malulu Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Kırşehir Şubesi Başkanı Bahattin Kaya; gazilerin devlet, toprak, vatan ve millet uğruna hayatlarını feda edeceklerinden kimsenin şüphesinin olmaması gerektiğini söyledi. Kaya, konuşmasında; "Gazinin devlet nezdindeki en büyük önemi Gazi Mustafa Kemal Atatürk’e, TBMM tarafından verilen gazilik unvanıdır. Şehit olma arzusuyla çıkılan yolda gazi olan vatanperver insanlar daima göreve hazırdır" dedi.

Cacabey Meydanında düzenlenen programda öğrenciler tarafından kahramanlık şiirleri okundu. Tören sonrası ise Kırşehir Valisi Hüdayar Mete Buhara, Cumhuriyet Başsavcısı Soner Aygün ile bilirlikte gazileri ziyaret ederek istişarede bulundu.