Evinin bahçesinde uyuşturucu yetiştiren kişiye polis baskını

Kırşehir’de evinin bahçesine kenevir yetiştirmek için sera kuran şüpheli polise yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Kaman ilçesindeki bir evin bahçesinde kenevir yetiştirmek için sera kurulduğu bilgisini aldı. Eve düzenlenen operasyonda 58 kök Hint keneviri, 46 gram esrar, 17 adet sentetik hap, 1 adet ruhsatsız tüfek ve 22 adet fişek ele geçirdi.

Olayla ilgili H.K. gözaltına alındı. Yaşanan olayla ilgili inceleme sürüyor.