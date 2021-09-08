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Evi yanan aileye ’Ahi’ dayanışması ile destek

Kırşehir’de çıkan yangında evi kullanılamaz hale gelen Taner Topçu, Ahi Dayanışması ile kış mevsimi öncesi evine geçme hazırlığı yapıyor.

KIRŞEHİR 08.09.2021, 15:58
Evi yanan aileye ’Ahi’ dayanışması ile destek

Kırşehir’de çıkan yangında evi kullanılamaz hale gelen Taner Topçu, Ahi Dayanışması ile kış mevsimi öncesi evine geçme hazırlığı yapıyor.


Kırşehir Belediye Başkanı Selahattin Ekici, CHP Kırşehir Milletvekili Metin İlhan ve İl Başkanı Baran Genç’ ile beraber geçen hafta çıkan yangında evleri kullanılamaz hale gelen Topçu ailesini ziyaret etti. ’Ahi’ dayanışması ile kullanılamaz hale gelen evi eski haline getirmek için çalışmalar yapan heyet, ailenin yanında olduklarını dile getirdi.


Elektrik kontağından çıkan yangında evlerinin hasar aldığını dile getiren Taner Topçu, "Allah’tan çocuklarım evde değildi. Özel bir fabrikada taşeron olarak çalışıyorum. Mesai arkadaşlarım, belediye, Sosyal Hizmetlerden gelen yardımlarla evi toparlamaya çalışıyorum. Önümüz kış, çocuklarımın okulları da açıldı. Biran önce evimi toparlamaya çalışıyorum. Babam, abim, abimin ailesi ve benim ailem yangından dolayı aynı evi paylaşmaktayız" diye konuştu.

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