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Evcil Hayvan Parkı çocukların ilgi odağı oldu

KIRŞEHİR (İHA) – Kırşehir Belediyesi tarafından kullanıma kazandırılan Güzler Evcil Hayvan Parkı, çocukların ilgi odağı oldu.

KIRŞEHİR 01.10.2021, 17:22
Evcil Hayvan Parkı çocukların ilgi odağı oldu

KIRŞEHİR (İHA) – Kırşehir Belediyesi tarafından kullanıma kazandırılan Güzler Evcil Hayvan Parkı, çocukların ilgi odağı oldu.

Park bünyesine kazandırdığı yeni hayvanlarla konuklarını ağırlamaya devam eden bölgenin bir bölümünü ise Kırşehirliler, piknik alanı olarak kullanabiliyor. Birçok hayvan türünü barındıran parka yeni türlerde gelmeye devam edecek. Belediye Başkanı Selahattin Ekicioğlu, Güzler Evcil Hayvan Parkı’na son olarak Kamerun Koyunu, Leylek, Ceylan, Ala Geyik ve Örümcek Maymunu gibi yeni tür hayvanların geldiğini belirterek, çocuklara hayvan sevgisini aşılamak ve onlara canlılar dünyasını tanıtmak için uygun ve sağlıklı bir ortam hazırladıklarını ifade etti.

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