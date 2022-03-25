Eşini tabancayla öldüren şahsa ağırlaştırılmış müebbet

Kırşehir’de eşini tabancaya vurarak öldüren sanığa ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi.

Kırşehir Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmada duruşmaya, eşi Songül Ö.’yü öldürdüğü suçlamasıyla yargılanan tutuklu sanık B.Ö. ile taraf avukatları katıldı. Cumhuriyet savcısının mütalaasının ardından savunması alınan B.Ö; eşinin aralarında çıkan kavgada tabancanın kazara ateş alması sonucu öldüğünü ileri sürerek, beraatını ve tahliyesini istedi. Olaydan dolayı üzgün olduğunu belirten B.Ö, "Sürekli ilaç kullanıyorum. Pişmanım" dedi.

Mahkeme heyeti, B.Ö.’ye ’eşi kasten öldürme’ suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verdi.