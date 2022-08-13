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Ertaş’ın heykeline yapılan saldırı sonrası büst yerinden kaldırıldı

Kırşehir’in Kaman ilçesinde kimliği belirsiz kişilerce zarar verilen merhum bozlak ustası Neşet Ertaş’ın heykeli, belediye yetkilileri tarafından kaldırıldı.

KIRŞEHİR 13.08.2022, 13:41
Ertaş’ın heykeline yapılan saldırı sonrası büst yerinden kaldırıldı

Kırşehir’in Kaman ilçesinde kimliği belirsiz kişilerce zarar verilen merhum bozlak ustası Neşet Ertaş’ın heykeli, belediye yetkilileri tarafından kaldırıldı.

Kaman ilçesinde ’Abdallar mahallesi’ olarak bilinen Sarıuşağı Mahallesinde bulunan heykelin, verilen talimatla kaldırılmasına ilişkin açıklamaya yapan Kaman Belediye Başkanı Necati Çolak saldırıyı kınadıkları ifade etti. Öte yandan yaşanan olayla ilgili emniyet güçleri çalışmalarını sürdürüyor.

Geçtiğimiz dönem belediyesi tarafından ilçe meydanına kurulan bozlak ustası Ertaş’ın büstü, ilçe belediyesinin yeni binasının inşaatının yapım aşamasında rafa kaldırılmıştı. Mahalli İdareler Seçimleri sonrasında ise belediye yöneticileri tarafından rafa kaldırılan büst, Abdallar mahallesi olarak bilinen Sarıuşağı Mahallesine konulmuştu.

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