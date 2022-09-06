Orman ve Su İşleri Eski Bakanı Eroğlu, AK Parti Kırşehir Teşkilatını ziyaret etti.

İl Başkanı Seher Ünsal tarafından karşılanan Eroğlu, İl Başkanlığı ziyaretinin ardından Mucur İlçesine geçerek ilçe Belediye Başkanı Atılgan Yılmaz’dan ilçede yürütülen çalışmaları dinledi. Afyonkarahisar Milletvekili Veysel Eroğlu, 21 yıllık AK Parti iktidarında Kırşehir’de çok sayıda projenin hayata geçirildiğini söyledi. Eroğlu, AK Parti Kırşehir Milletvekili Mustafa Kendirli, AK Parti Kırşehir İl Başkanı Seher Ünsal, belediye başkanları ve ilçe başkanları ile görüştükten sonra konferans salonunda partililerine hitap etti.

Eroğlu, "Kırşehir nereden nereye geldi, kaliteli yollar yapıldı bağlantılar ile iller birbirine çok yaklaştı. Kırşehir’e baraj, gölet, sulama tesisleri yaptık. Kırşehir bozkırdı, ağaçlandırma projelerine önem verdik. Köylere gelir getirici orman kurduk ve Kırşehir’de de ceviz badem gibi ürünler diktik. Kırşehir’e 3 bal ormanı oluşturduk. Yeşil alanımızı artırma amacıyla Aşıkpaşa Tabiat Parkı’nı kazandırdık. Su ile ilgili sorunları çözdük" dedi.

İl Başkanı Seher Ünsal ise yapılan ziyareti memnuniyetle karşıladığını ve Eroğlu döneminde Kırşehir’e ciddi yatırımlar yapıldığını söyledi. Ünsal, "AK Parti hükümetlerinden Kırşehir her alanda yatırım aldı, almaya da devam ediyor. İnşallah ilerleyen günlerde yeniden hizmet odaklı çalışmaların nasıl yapıldığını yeniden göstereceğiz"dedi.