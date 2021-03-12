Engelli hibe desteği başvuruları başladı

KIRŞEHİR (İHA) – Kırşehir Çalışma ve İş Kurumu, engelli hibe desteği başvurularının başladığını duyurdu.

İl Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada; ”Engellilerin kendi işlerini kurmasına ve engellilerin mesleki eğitim alarak istihdam edilmeleri ve rehabilitasyonlarına yardımcı olmak amacı ile Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenecek olan proje başvuruları alınmaya başlandı” denildi. Engellilerin istihdam faaliyetlerinin arttırılacağının ifade edildiği açıklama ise şöyle;

“Kurum olarak engellilerin istihdam edilmelerini kolaylaştırıcı faaliyetler düzenleyerek, hem iş bulmalarını kolaylaştırmak hem de kendi işlerinin sahibi olmalarını sağlamak temel amaçlarımızdan bir tanesidir. Her yıl iki defa alınan engellilere yönelik proje başvurularımız başlamıştır. Proje kapsamında, engellilerin mesleki eğitim ve rehabilitasyonu, işe ve işyerine uyumlarının sağlanmasını, kendi işini kurmaları için hazırlanacak projelere destekler veriyoruz. Bunlardan en önemlisi ise engellilerin kendi işlerini kurup kendi işlerinin sahibi olmasını sağlayan projedir. Bu proje kapsamında engelli girişimcilere 65 bin liraya kadar kendi işini kurma desteği, engelli ve eski hükümlü çalıştırmayan işverenlerden tahsil edilen idari para cezalarını kullanmaya yetkili komisyon tarafından yapılan değerlendirme sonrası veriliyor. İl Müdürlüğüne başvurdukları takdirde engelli vatandaşlarımıza proje başvuruları hakkında ayrıntılı bilgi verilip ne yapmaları gerektiği hususunda sonuna kadar destek verilecektir.”