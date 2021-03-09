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Emniyetin yürüttüğü ’Geleceğe Umut Ol’ Projesinde 20 kişi sertifika aldı
Kırşehir İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yürütülen ’Geleceğe Umut Ol’ Projesi kapsamında 20 kişi sertifika aldı.
KIRŞEHİR 09.03.2021, 10:10
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Kırşehir İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yürütülen ’Geleceğe Umut Ol’ Projesi kapsamında 20 kişi sertifika aldı.Kırşehir İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yürütülen Geleceğe Umut Ol Projesi kapsamında 20 kursiyere 3 ay boyunca forklift kursu düzenlendi. Kırşehir Çıraklık ve Mesleki Eğitim Alanında 20 kişinin katıldığı kursta başarılı olan kursiyerlere sertifikaları verildi.