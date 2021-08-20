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Elektronik eşya hırsızı tutuklandı

Kırşehir’de, camını kırarak girdiği iş yerinden elektronik eşya çalan hırsız tutuklandı.

KIRŞEHİR 20.08.2021, 16:22
Elektronik eşya hırsızı tutuklandı

Kırşehir’de, camını kırarak girdiği iş yerinden elektronik eşya çalan hırsız tutuklandı.

Olay, gece saatlerinde Lise Caddesi’nde bulunan cep telefonu dükkanında meydana geldi. Cep telefonu dükkanın camını kırarak içeri giren K.K., cep telefonu ve elektronik eşya aldı. Sabah iş yerine gelen dükkan sahibinin ihbarıyla olay yerine giden polis, hırsızın yakalanması için çalışma başlattı. Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri güvenlik kamera görüntülerini inceledi. K.K’nın hırsızlık yaptığını belirleyen ekipler saklandığı evde şüpheli şahsı yakalandı.

Gözaltına alınan şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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