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Elektrik direğine çarpan otomobildeki 5 kişi yaralandı
KIRŞEHİR - ANKARA KARAYOLUNDA ELEKTRİK DİREĞİNE OTOMOBİLİN ÇARPMASI SONUCU MEYDANA GELEN TRAFİK KAZASINDA ARAÇTA BULUNAN 5 KİŞİ YARALANDI.
KIRŞEHİR 05.04.2023, 17:41
Kırşehir-Ankara karayolunda elektrik direğine otomobilin çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında araçta bulunan 5 kişi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre, Kırşehir’den Ankara istikametine giden M.A. yönetimindeki 34 UZ 6992 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hâkimiyetini kaybetmesiyle elektrik direğine çarparak yan yattı. Otomobilde bulunan 5 kişi yaralanırken, haber verilmesi üzerine olay yerine güvenlik güçleri ve 112 ekipleri sevk edildi. Kazada, sürücü ile birlikte yaralanan R.Y., B.A., Z.A. ve T.O. da olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından Kırşehir Eğitim Araştırma Hastanesinde tedavi altına alındı.
Kazayla ilgili jandarma ekipleri inceleme başlattı.