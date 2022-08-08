Kırşehir’in Akçakent ilçesinde çalışma yaptığı elektrik direğinden düşen işçi hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre ilçeye bağlı Yeniyapan köyünde bulunan maden ocağı yakınlarında elektrik direğinde çalışma yapan işçi U.T., iddiaya göre akıma kapılarak yere düştü. Çevrede bulunanların ihbarıyla olay yerine 112 ekipleri sevk edildi. Ekipler tarafından yapılan kontrollerde U.T.’nin olay yerinde yaşamını kaybettiği belirlendi. İncelemelerin ardından işçinin cenazesi, belediye morguna kaldırıldı.

Yaşanan olayla ilgili soruşturma başlatıldı.