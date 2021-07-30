Ekicioğlu: "Su, hepimizin değeri, değerimizi koruyalım ve sahip çıkalım"

Kırşehir Belediye Başkanı Selehattin Ekicioğlu, Ökse Bölgesindeki kuyu çalışmasında yeni su kaynağına ulaşıldığını açıkladı.

Ekicioğlu, yaşanan iklim değişiklikleri ve su kullanımındaki-tüketimindeki plansızlıkların meydana getirdiği olumsuzlukların giderilmesi için Kırşehir Belediyesinin çalışmalarını aralıksız sürdürüldüğünü aktardı. Belediye Başkanı Ekicioğlu, "Suyun kaynağından musluğa ulaşabilmesi ve Kırşehirli hemşehrilerimizin tüketimine sunulabilmesi için Su ve Kanalizasyon Müdürlüğümüz tarafından içme suyu kaynakları ve dağıtım sistemi içerisinde yenileştirme çalışmalarımız aralıksız bir şekilde sürmektedir. Yeni içme suyu hatlarının inşa edilmesi, hatlarda yer değişikliği yapılması ile yenileme ve bakım-onarım çalışmaları sebebiyle zaman zaman planlı kesintiler yapılsa da Kırşehirli hemşehrilerimizin mağdur olamamaları için alternatif kuyu arayışlarımız sürmektedir" dedi.

"Şehrin Ökse adlı bölgesinde yeni bir kuyu çalışması yapılmış ve suya ulaşılmıştır" diyen Başkan Ekicioğlu, "Bulunan su Kırşehir halkının tüketimi için verilmeye başlanmıştır. Su kesintileriyle Kırşehirlilerin mağdur olmamaları için; kesinti yapılacak ve çalışma uygulanacak bölge ve mahalleler birkaç gün öncesinden belediye anonsları aracılığıyla duyurulmakta, susuzluktan etkilenecek bölgelerdeki abonelerimiz haberdar edilmektedir" diye konuştu.