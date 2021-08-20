Down sendromlu Yusuf aşı oldu

Kırşehir’de, ’Haydi Kırşehir Sana Mavi Yakışır’ sloganı ile başlatılan aşılama kampanyasında down sendromlu Yusuf Gökbayrak ilk doz aşısını oldu.

İl Sağlık Müdürlüğü verilerine göre 288 bin 222 doz aşının yapıldığı kentte Kırşehir Eğitim Araştırma Hastanesine giden 13 yaşındaki Yusuf Gökbayrak biontech aşı oldu. Yusuf Gökbayrak’ın babası Feyzullah Gökbayrak, çocuğunun kendi isteği ile aşı olmaya gittiğini ve aşı talebi karşısında aile olarak da mutlu olduklarını söyledi. Gökbayrak, "Aşıdan çocuğum korkmuyordu. Kendi isteği ile aşı olmaya gitti. İlk doz aşıyı çocuğum Yusuf biontech oldu. Ailemde ise aşılanmayan kalmadı. Herkesi ise aşı olmaya davet ediyorum" dedi.