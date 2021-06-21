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Devlet Tiyatroları Oyuncuları ‘çocuk oyunu’ oynayacak

Kültür ve Turizm Bakanlığı İzmir Devlet Tiyatrosu sanatçılarının oynadığı, Nil Ünlü Aycıl tarafından yazılan Levent Ulukut’un yönettiği, ‘Kuzu Maydonoz’un Maceraları’ isimli şarkılı, danslı çocuk oyunu Cacabey Meydanında 24 Haziran Perşembe günü beğeniye sunulacak.

KIRŞEHİR 21.06.2021, 10:15
Devlet Tiyatroları Oyuncuları ‘çocuk oyunu’ oynayacak

Kültür ve Turizm Bakanlığı İzmir Devlet Tiyatrosu sanatçılarının oynadığı, Nil Ünlü Aycıl tarafından yazılan Levent Ulukut’un yönettiği, ‘Kuzu Maydonoz’un Maceraları’ isimli şarkılı, danslı çocuk oyunu Cacabey Meydanında 24 Haziran Perşembe günü beğeniye sunulacak.

Kırşehir İl Kültür ve Turizm Müdürü Halil Çalışır, meydanda sergilenecek çocuk oyununun çocukları, eğlendirirken düşünmeye de sevk edeceğini söyledi. Çalışır, “Şarkılı, danslı çocuk oyunu dostluğun önemi, doğanın neden korunması gerektiği, teknolojinin hayatımızdaki yeri, yaşadığımız coğrafyayı keşfetmenin bizi nasıl mutlu edeceği gibi konular hakkında çocukları düşünmeye yönlendirecek eğlenceli bir oyun. Çocuklarımızın beğeni ile izleyeceğini ümit ettiğim bu çocuk oyununa sosyal mesafe kurallarına uygun ve maskeli olarak çocuklarımızı bekliyoruz” dedi.

İl merkezi sonrası çocuk oyunu Kırşehir’in ilçelerinde de sahnelenecek.
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