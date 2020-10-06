Devlet Övünç Madalyası ve Beratı Şehit Ailesine Takdim Edildi
KIRŞEHİR VALİSİ İBRAHİM AKIN, ŞEHİT ZEKERİYA ZENCİRLİ’YE MİLLETİMİZ ADINA VERİLMESİ KARARLAŞTIRILAN 'DEVLET ÖVÜNÇ MADALYASI VE BERATI'NI TAKTİM ETTİ.
Kırşehir Valisi İbrahim Akın, Şehit Zekeriya Zencirli’ye milletimiz adına verilmesi kararlaştırılan ’Devlet Övünç Madalyası ve Beratı’nı taktim etti.
Vali İbrahim Akın berat taktim töreninde yaptığı açıklamada, Hakkari/ Şemdinli’de 14 Mayıs 2019 tarihinde teröristlerle çıkan çatışmada şehadete ulaşan P. Uzm. Çvş. Zekeriya Zencirli’ye verilmesi kararlaştırılan Devlet Övünç Madalyası ve Beratını Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan adına şehidimizin babası Hamza Zencirli’ye takdim ettiğini söyledi.
Şehitlerimizin üstün görev anlayışı içinde yaptıkları fedakarlık, başarı ve yararlılık dolu çalışmalarıyla Türk Milletinin gurur kaynağı olduklarını belirten Vali Akın, “Devlet Övünç Madalyası ve Beratı, devletimizin şehit ailelerinin yanında olduğunun göstergesidir. Sizler bizlere şehitlerimizin emanetlerisiniz. Şehidimiz Zekeriya Zencirli ve bütün şehitlerimize Allah’tan rahmet, ailelerine başsağlığı diliyorum" dedi.
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