Depremde hayatını kaybedenler için Ahi Evran Üniversitesi’nde mevlit okutuldu

Kahramanmaraş merkezli 11 ili vuran depremlerde hayatını kaybedenler için Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi’nde mevlit okutuldu.

Üniversitede gerçekleşen mevlit programına Rektör Prof. Dr. Vatan Karakaya, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mustafa Kasım Karahocagil, Genel Sekreter Mehmet Zeki Küçük, akademik ve idari personel, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

Mevlit programı Kur’an-ı Kerim tilavetiyle başladı. Okunan Kur’an-ı Kerim’in ardından Kahramanmaraş merkezli depremlerde vefat eden öğrenciler, üniversite personeli ve depremlerde hayatını kaybeden vatandaşlar için mevlit okutularak dualar edildi.

Yaşanan deprem felaketinde hayatını kaybeden tüm vatandaşlar için baş sağlığı dileklerinde bulunan Prof. Dr. Karakaya, yaşanan afetin tüm Türkiye’yi etkilediğini belirterek böyle bir felaketin bir daha yaşanmamasını temenni etti.