banner363

banner453

banner454

banner403

banner420

Son Dakika
Meteoroloji'den sel uyarısı! Sağanak geliyor...
Meteoroloji'den sel uyarısı! Sağanak geliyor...
Trabzonspor Roma'ya 2-1 yenildi
Trabzonspor Roma'ya 2-1 yenildi
Galatasaray şansını İstanbul'da deneyecek!
Galatasaray şansını İstanbul'da deneyecek!
Angela Merkel BioNTech'in üretim tesisini ziyaret etti
Angela Merkel BioNTech'in üretim tesisini ziyaret etti

Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği 5. Olağan Genel Kurulu Yapıldı

Kırşehir Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği 5. Olağan Genel Kurulu Yapıldı.

KIRŞEHİR 20.08.2021, 09:43
Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği 5. Olağan Genel Kurulu Yapıldı

Kırşehir Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği 5. Olağan Genel Kurulu Yapıldı.

Neşet Ertaş Kültür Sanat Merkezinde yapılan genel kurulda mevcut başkanlık görevini yürüten Bülent Ozan yeniden başkan seçildi. Hayvancılığa ciddi bir emek vererek üreticilerin sorunlarına sağlam ve gerçekçi çözümler sunma gayretinde olan Ozan, seçime katılan 300 üyenin tamamının oyunu aldı. Genel Kurula Türkiye Damızlık Sığır Yetiştiricileri Merkez Birliği Başkanı Kamil Özcan ve Kırşehir il Tarım ve Orman Müdürü Duran Seçen de katıldı.

Yorumlar (0)
31°
açık