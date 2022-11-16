"Çocuklar kitap okusun" diye yardım kampanyası başlatıldı

Kırşehir’in Akpınar ilçesinde okul aile birliği tarafından kitap toplama kampanyası başlatıldı.

Okul Aile Birliği Başkanı Çetin Urcan, Dr. Bektaş Türkkanı İlköğretim Okulunda çocukların hikaye, masal, roman ve bilgilendirici ansiklopedilere ihtiyacı olduğunu söyledi. Okul aile birliği öncülüğünde geliştirilen ’Minik Eller Kitap Sever’ sosyal sorumluluk projesiyle 23 köyden çocuğu ortak payda da buluşturmak istediklerini ifade eden Urcan, "Okul Aile Birliği tarafından başlatılan sosyal sorumluluk projesine destek bekliyoruz. Önceden kütüphanesi olmayan okulumuz için duyarlı insanlardan katkı beklemekteyiz" dedi.

Yarınların emanetçisi olacak çocukların toplumsal değerlere duyarlı olarak yetişmesi için başlatılan kampanyanın önemine dikkat çeken Urcan, "Okulumuzda bulunan ve farklı bölgelerden gelen çocuklarımızın ortak payda da buluşmasını sağlamak için kampanya düzenledik. Çocuklarımızı mutlu görmek bizleri de mutlu kılacak. Okulların açılmasıyla birlikte oluşacak kütüphane ile onlara sürpriz yapmak istemekteyiz. İhtiyaç sahibi çocuklarımız için sadece kitap değil kırtasiye malzemeleri de almaktayız" ifadelerini kullandı.