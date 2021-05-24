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Çiçekdağı’nda köylüler yağmur duasına çıktı
Kırşehir’in Çiçekdağı ilçesinde köylüler, yağmur duasına çıktı.
KIRŞEHİR 24.05.2021, 15:44
Kırşehir’in Çiçekdağı ilçesinde köylüler, yağmur duasına çıktı.Kırşehir’in Çiçekdağı ilçesine bağlı Harmanpınar köyünde köylüler, kuraklığa karşı yağmur duasına çıktı. Köy caminde kılınan öğle namazının ardından yağmur duası yapıldı. Camide yapılan yağmur duasına katılan İlçe Belediye Başkanı Hasan Hakanoğlu, "Harmanpınar köyümüzde yapılan yağmur duası’na icabet ettik. Rabbimizden üreticilerimiz için çok önemli olan yağışların başlaması için niyazda bulunduk. İnşallah rabbimiz, rahmetiyle bereketin müjdecisi olan yağışları nasip eder” dedi.