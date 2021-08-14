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Çiçekdağı’nda içme suyu şebekeleri yenileniyor

Kırşehir’in Çiçekdağı İlçesinde içme suyu şebeke hatları yenileniyor.

KIRŞEHİR 14.08.2021, 10:02
Çiçekdağı’nda içme suyu şebekeleri yenileniyor

Kırşehir’in Çiçekdağı İlçesinde içme suyu şebeke hatları yenileniyor.

Su şebekeleri yenileme programına; Vali İbrahim Akın, AK Parti Milletvekili Mustafa Kendirli, İlçe Kaymakamı Rabia Naçar, AK Parti İl Başkanı Seher Ünsal, İl Genel Meclis Başkanı Şaban Çelik ilçe protokolü mahalle muhtarları ve halk katıldı. 15 ay sürecek şebeke hattı yapımı ile çalışmaları devam eden isale hattı ve yeni içme suyu depolarında sağlıklı, kaliteli, tatlı içme suyunun evlerden akıtılması bekleniyor. İlçe Belediye Başkanı Hasan Hakanoğlu, ilçeye 70 yıl dayanacak su boruları 50 yılı karşılayacak su kaynağı oluşturacaklarını söyledi.
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