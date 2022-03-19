Çiçekdağı’nda ’Haydi’ uygulanması vatandaşa tanıtıldı

İçişleri Bakanlığı’nca çevre, doğa ve hayvanlara karşı işlenen suçların önüne geçmek ve bu konuda duyarlılığı artırmak amacıyla hayata geçirilen Hayvan Durum İzleme (HAYDİ) mobil ihbar uygulaması Kırşehir’in Çiçekdağı ilçesinde tanıtıldı.

İlçede farkındalık oluşturmak için esnaf ve kurumlar ziyaret edilerek bilgilendirme broşürü dağıtıldı. HAYDİ Mobil Uygulamasını vatandaş ise telefonuna indirdi. İçişleri Bakanlığı Genelgesinde yayınlanan 5237 Sayılı Türk Ceza Kanunu Kapsamında, sokakta yaşayan canlılara birey hakkı verilmesi doğrultusunda HİYADER Hayvanlar için Yaşam Derneği besleme grubu gönüllü üyelerinden Fahri Genç ile birlikte vatandaşlar bilinçlendirildi. HAYDİ uygulaması Apple Store ve Play Store üzerinden cep telefonlarına indirilebiliyor. Vatandaş ise Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Numarası ve doğum tarihi bilgilerini yazarak uygulamaya giriş yapabiliyor.

HAYDİ Mobil uygulaması üzerinde oluşturulan ana ve ara yüzler aracılığıyla hem çevre ve doğa ile ilgili hem de hayvanları öldürme veya yaralama, sokağa atma, aç-susuz bırakma, kötü davranma, gücünü aşan yük yükleme, zararlı yiyecek içecek verme, hayvanların gürültüye neden olması, çevrenin kirletilmesi suretiyle hayvanın zarar görmesi, trafikte hayvana çarpıp yardım etmeme, işkence, eziyet, zarar verme, cinsel ilişkide bulunma, hayvanların cinsel içerikli yayınlarda kullanılması, bakımlarını ihmal etme, hayvanların dövüştürülmesi suretiyle kumar oynama gibi ihbarlar da kolluk kuvvetlerine iletilebiliyor.