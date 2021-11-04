Çiçekdağı’nda halk eğitim merkezi kursları sürüyor

Kırşehir’in Çiçekdağı İlçesi’nde Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğünde açılan kurslar her yaşa hitap ediyor.

Çiçekdağı İlçe Milli Eğitim Müdürü Abdulkadir Sağlam, eğitim ve öğretim kalitesini yükseltmek için çalışmaların aktif sürdürüldüğünü söyledi. Sağlam, "Ülkemizin emin adımlarla ilerleyebilmesi için birinci önceliğimizin eğitim kalitesini ve seviyesini yükseltmek olduğunun bilinci ile bulunduğumuz ilçede eğitim öğretim faaliyetleri noktasında üzerimize düşen görevi en iyi şekilde yerine getirmek üzere çalışmaktayız" dedi. Sosyal ve kültürel çalışmaların aralıksız sürdürüldüğünü aktaran Sağlam açıklamasında; "İlçe Halk Eğitimi Merkezimizde 2021-2022 Eğitim Öğretim yılında hemen hemen her yaşa hitap eden; Sosyal, kültürel, akademik, sportif, sanatsal alanlarda yaklaşık 30 kurs açıldı. Gerekli arayış ve girişimlerimiz sonucunda eğitmenlerin bulunması, kurslara dair duyurularımızın yerinde ve zamanında yapılması, kurslarımızın devamlılığı ve amacına ulaşması noktasında bizi sevindiren unsur oldu” diye konuştu.

İlçe genelinde Halk Eğitim Merkezince kurs sayısının arttırılarak usta öğreticilerle bilgilendirme faaliyetlerinin de çoğaltılması hedefleniyor.