Çiçekdağı ilçesine modern kesimhane

Kırşehir’in Çiçekdağı ilçesinde belediye tarafından inşa edilen kesimhanede son aşamaya gelindi.

Kesimhane çalışmalarını yerinde inceleyen Belediye Başkanı Hasan Hakanoğlu, modern ve son teknolojik sistemlerle yapılan tesisin bir ay sonra tamamlanacağını açıkladı.

Hakanoğlu yaptığı açıklamada; "Modern kesimhane yapım çalışmalarımız aralıksız sürüyor. 1 ay sonra faaliyete geçecek yatırımımızdan sonra hayvan pazarı inşaatımızda Temmuz ayına kadar bitmiş olacak. Bölge, çiftçilerimiz ve vatandaşlarımız güvenilir ve hijyenik bir ortamda hayvanlarını alıp satabileceği kestirebileceği bir yere kavuşmuş olacaktır” dedi.