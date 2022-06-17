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Çiçekdağı ilçesinde başarılı öğretmenlere teşekkür plaketi
Kırşehir’in Çiçekdağı ilçesinde 2021-2022 Eğitim-Öğretim sezonu boyunca başarılı performans sergileyen öğretmenler teşekkür plaketi ile ödüllendirildi.
KIRŞEHİR 17.06.2022, 11:43
Kırşehir’in Çiçekdağı ilçesinde 2021-2022 Eğitim-Öğretim sezonu boyunca başarılı performans sergileyen öğretmenler teşekkür plaketi ile ödüllendirildi.
İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünde düzenlenen etkinlikte Milli Eğitim Müdürü Abdulkadir Sağlam, öğrencilerin gelişimlerine her yönü ile destek sunan öğretmenlerin ödüllendirildiğini söyledi. Sağlam açıklamasında; "2021/2022 Eğitim Öğretim Yılı boyunca İlçe Faaliyet planı içerisinde sosyal, kültürel, sanatsal ve sportif alanlarda görev alıp, canla başla çalışarak öğrencilerimizin her yönü ile gelişimlerine destek veren, imkânsızlığı reddederek imkân oluşturan, fedakâr ve çalışkan öğretmenlerimize, teşekkür ederim” dedi.