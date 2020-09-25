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Çiçekdağı İlçe kaymakamı görevine başladı
ÇİÇEKDAĞI İLÇE KAYMAKAMI BURHANETTİN YAVAŞİ GÖREVİNE BAŞLADI.
KIRŞEHİR 25.09.2020, 16:54
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Çiçekdağı ilçe kaymakamı Burhanettin Yavaşi görevine başladı.
İlkokul ortaokul ve liseyi Rize’de okuyan kaymakam Yavaşi, Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümü’nden 2017 yılında mezun oldu. İçişleri Bakanlığı 107. dönem kaymakamlık sınavını kazandı. Artvin Valiliği Kaymakam adayı olarak göreve başladı. Antalya Gazipaşa ve Rize Ardeşen İlçelerinde refiklik stajını tamamladı.
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