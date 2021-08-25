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Çiçekdağı Belediyesi taş kırma tesisi kuruyor
Çiçekdağı Belediyesi taş kırma tesisi kuruyor.
KIRŞEHİR 25.08.2021, 15:23
Çiçekdağı Belediyesi taş kırma tesisi kuruyor.
Çiçekdağı Belediyesi, kum eleme-yıkama tesisinin ardından ilçede önemli bir eksiği daha gideren taş kırma tesisini faaliyete geçiriyor. Taş kırma tesisi kurulum çalışmalarını inceleyen Çiçekdağı Belediye Başkanı Hasan Hakanoğlu, ilçenin önemli bir eksiğini giderdiklerini söyledi. Belediye Başkanı Hakanoglu, "İlçemize daha önce kum eleme-yıkama tesisi kurarak bölgemizde önemli bir ihtiyacı giderip, ürettiğimiz kaliteli malzemelerle İlçemize katma değer sağlayıp, belediyemize mali kaynak oluşturmuştuk. Şimdi de önemli bir eksiklik olan taş kırma tesisini faaliyete geçiriyoruz" dedi.