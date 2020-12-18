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Çiçekdağı Belediye Başkanı Hakanoğlu, "780 Bin metrekare alanda imar planı hayata geçiyor"
Kırşehir’in Çiçekdağı ilçesi belediye başkanı Hasan Hakanoğlu, 780 Bin metrekare alanda imar planın hayata geçeceğini söyledi.
KIRŞEHİR 18.12.2020, 16:54
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Kırşehir’in Çiçekdağı ilçesi belediye başkanı Hasan Hakanoğlu, 780 Bin metrekare alanda imar planın hayata geçeceğini söyledi.
Büyük işlerin büyük hayallerle hayata geçeceğini ifade eden Hakanoğlu, "İlçemizin tarihe şahitlik edip, geleceğine ışık tutuyoruz. İlçemizi büyütecek, bölgemizin cazibe merkezi haline getireceğiz. 780 bin metrekare alanda kamu yararına meclisimizin onayladığı imar planlarını hayata geçiriyoruz"dedi.İmar planı içerisinde; Millet bahçesi, ibadet alanı, sağlık tesisleri, eğitim kompleksleri, pazar alanı, spor alanları ve benzeri sosyal-teknik altyapı alanları ile zenginleştirilmiş konut alanları bulunacak.
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