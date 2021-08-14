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CHP Milletvekili Metin İlhan’ın acı günü

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Milletvekili Metin İlhan’ın annesi vefat etti.

KIRŞEHİR 14.08.2021, 17:48
CHP Milletvekili Metin İlhan’ın acı günü

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Milletvekili Metin İlhan’ın annesi vefat etti.

Kırşehir Eğitim Araştırma Hastanesinde tedavi gören Esme İlhan, Ahi Evran Külliyesinde ikindi namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Büyükkışla köyünde son yolculuğuna uğurlandı. İlhan’ın cenaze namazına siyasi partilerin temsilcileri ile birlikte çok sayıda kişi katıldı. Esme İlhan’ın KOAH tedavisi gördüğü biliniyor. Milletvekili Metin İlhan ise annesinin ölüm haberini sosyal paylaşım sitesi üzerinden ’biricik annem Esme İlhan vefat etti’ etiketi ile duyurdu.
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