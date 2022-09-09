CHP İl Başkanı Genç: "Çiftçinin kazanıp kazanamaması yağışlara bağlı"

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Kırşehir İl Başkanı Baran Genç, çiftçinin kazanıp kazanmamasının yağışlara bağlı olduğunu söyledi.

Genç, "Tarıma elverişli arazilerin yüzde 95’i susuz tarım yöntemleri ile edilmektedir. Boztepe ilçesinde çiftçinin kazanıp kazanmaması kesinlikle yağışlara bağlıdır. Kendim de ÇKS sistemine kayıtlı bir çiftçiyim ve bu durumdan bende etkileniyorum" dedi.

Ayçiçeği hasadının yapıldığı Boztepe ilçesine giden ve iklim değişimlerine bağlı kuraklığın verimde de etkili olduğunu aktaran İl Başkanı Genç, "Kuraklıkla birlikte etkili bir tarım politikasının olmayışı çiftçiyi de üzmüştür. Kırşehir hasadın en son yapıldığı bölgedir. Tarım girdi fiyatlarının yüksek olması da çiftçiyi zorlamaktadır. Yağlık ayçiçeği fiyatındaki belirsizlik çiftçinin mağdur olmasını sağladı. Çiftçi sorunlarını yakından takip ediyoruz. Çiftçinin tarlasına gönül rahatlığıyla gitmesini sağlamak için çalışmalar yürütüyoruz" diye konuştu.

Boztepe ilçesinde başlayan ayçiçeği hasadında fiyat belirsizliği nedeniyle kilometrelerce kuyruk oluşmuştu.