Ceviz Yetiştiriciliği Sempozyumu düzenlendi

KIRŞEHİR (İHA) – Kırşehir’in Kaman ilçesinde ceviz üreticisine Ahi Evran Üniversitesi (KAEÜ) Ziraat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ahmet Kazankaya tarafından ceviz de oluşan hastalıklar sempozyumu verildi.

Sempozyuma, KAEÜ Ziraat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ahmet Kazankaya, İl Tarım ve Orman Müdürü Duran Şeçen, Atatürk Bahçe Kültürleri Araştırma Enstitüsü Müdürü Dr. Yılmaz Boz, Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Pilot Proje Koordinatörü Doç. Dr. Ramazan Ayrancı ile çok sayıda ceviz üreticisi katıldı. Ceviz Yetiştiriciliği Sempozyumunda Üniversite Ziraat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ahmet Kazankaya sunum yaparak cevizde görülen hastalık ve zararlılar hakkında sempozyuma katılanlara bilgiler verdi. Prof. Dr. Kazankaya’nın ardından Dr. Yılmaz Boz, ceviz yetiştiriciliğinde faydası olacak pratik bilgileri; İl Tarım ve Orman Müdürü Duran Şeçen ise Kırşehir iline ait bitkisel üretim istatistiklerini ceviz üreticileri ile paylaştı. Sempozyumda ayrıca Kaman-1 ceviz çeşidinin Kaman ilçesinde yetiştiriciliğinin artırılması, kapama ceviz bahçelerinin kurulmasında coğrafi bilgi sistemlerinden ve meteorolojik verilerden yararlanılması, ceviz yetiştiriciliğinde su kaynaklarının etkin kullanımı ile ilgili önerilere yer verildi. Cevizle ilgili ulusal ve uluslararası toplantıların Kaman ilçesinde düzenlenmesi için gerekli girişimlerin yapılması konusunda tavsiyelerin yer aldığı sempozyumda, ceviz üreticilerinin karşılaştıkları sorunlar hakkında bilgi alışverişinde bulunuldu.

Sempozyumun ardından üreticilerin ceviz bahçeleri gezilerek üreticilere teknik destek sağlandı.