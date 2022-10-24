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Ceviz toplarken elektrik akımına kapılan şahıs hayatını kaybetti

Kırşehir’in Mucur ilçesinde ceviz toplarken elektrik akımına kapılan yaşlı adam yaşamını yitirdi.

KIRŞEHİR 24.10.2022, 18:52
Ceviz toplarken elektrik akımına kapılan şahıs hayatını kaybetti

Kırşehir’in Mucur ilçesinde ceviz toplarken elektrik akımına kapılan yaşlı adam yaşamını yitirdi.

Alınan bilgiye göre, Ankara’dan Kırşehir’in Mucur ilçesine ceviz toplamaya gelen Alpaslan Özkan (69), Karahasanlı köyü mevkiinde ceviz ağacında yüksek gerilim hattındaki akıma kapıldı. Olay yerinde hayatını kaybeden Öztürk’ün cansız bedeni Mucur Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili jandarma ekiplerinin incelemesi sürüyor.

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