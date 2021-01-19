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Canlı hayvan pazarı şap hastalığına karşı tedbiren kapatıldı
Kırşehir Canlı Hayvan Pazarı şap hastalığı nedeniyle tedbir olarak kapatıldı.
KIRŞEHİR 19.01.2021, 14:51
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Kırşehir Canlı Hayvan Pazarı şap hastalığı nedeniyle tedbir olarak kapatıldı.Kırşehir Ticaret Borsası’ndan yapılan yazılı açıklamada, merkeze bağlı Sıdıklı Darboğaz köyünde koyun-keçi çiçek hastalığı ve Aksaray’da şap hastalığı görülmesi nedeniyle tedbir alındığı belirtildi. Yapılan açıklamada, şap hastalığıyla karşılaşılması durumunda hayvan yetiştiricilerinin uyacağı tedbirlerle ilgili de bilgiler verildi.