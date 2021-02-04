Çanakkale ruhunun yansıtıldığı mobil tır Kırşehir’de

Çanakkale Savaşı ile ilgili çeşitli görsel materyallerin sergilendiği Çanakkale Savaşları Mobil Müzesi Kırşehir’de, halka açıldı.

İçerisinde Çanakkale Savaşı ile ilgili resimlerin, fotoğrafların, çeşitli görsel materyallerin, Çanakkale Cephesinden günümüze kalan çeşitli savaş objelerinin sergilendiği, videoların izletildiği Çanakkale Savaşları Mobil Müzesi’nde Çanakkale askeri heykeli de bulunuyor.

Cacabey meydanında bir gün süre ile açılan Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığınca ülke genelinde gençlere Çanakkale ruhunu aşılamak amacıyla geziyor. Korona virüs tedbirlerine uyularak ziyaretçi kabul edilen Çanakkale Savaşları Mobil Müzesi’ne vatandaşlar tarafından yoğun ilgi gösteriliyor.