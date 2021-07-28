Kırşehir’de, LGS sınavında en yüksek puan alan iki öğrenciden biri olan Cacabey Ortaokulu öğrencisi Ahmet Cemal Müftüoğlugil, LGS’den aldığı 487 puanla Kabataş Erkek Lisesine yerleşti. Cacabey Ortaokulu, LGS sonuçlarında yüzde 37 başarı oranı yakaladı.

Kırşehir’de, başarıyı yakalayan isimlerden bir tanesi olan Müftüoğlugil, zor bir süreçten geçtiğini fakat başarının inanarak düzenli çalışıyor olmaktan geçtiğini söyledi. Çalışma periyodu ve sınav süreci hakkında bilgi veren Müftüoğlugil, "Cacabey Ortaokulu öğrencisiyim. LGS, zorlu bir süreç aslında fakat sıkılıyorken düzen ve disiplini yitirmemek çok önemli bende bazen sıkıldım" dedi. Sınava hazırlık sürecinde kaynak seçmenin de doğru aşamalardan bir tanesi olduğunu ifade eden Müftüoğlugil, "Bu süreçte bence her gün soru çözmek çok önemli. Yani bir gün çok çözüp öbür gün hiç çözmemek bence doğru değil. Eğer soru çözerken sıkılıp bırakıyorsanız düşük sayılardan başlayıp git gide yükseltebilirsiniz. Ben de böyle yaptım LGS ye hazırlanırken. Yaptığınız kaynak seçimleri de çok önemli. Kolay, orta, zor şeklinde gitmeli ve anlamadığınız soruları mutlaka öğretmenlerinize sormalısınız" diye konuştu.

Ahmet Cemal Müftüoğlugil, LGS’den 487,5334 puan alarak 0.08 yüzdelik dilimine girdi. Öte yandan Cacabey Ortaokulu ise bu yıl 23 Kırşehir Fen Lisesi,1 Kabataş Erkek lisesi,1 Meram Fen Lisesi, 8 Kaman Fen Lisesi olmak üzere 140 öğrencisini sınavla öğrenci alan nitelikli liselere yerleştirdi.