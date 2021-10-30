Cacabey Meydanı Cumhuriyet konseriyle doldu taştı

Kırşehir Belediyesi 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nın 98’inci yıldönümü dolayısıyla coşku dolu konser konser düzenledi.

’Cumhuriyet Hepimizin, Konser Hepimizin’ sloganıyla ücretsiz düzenlenen konserde Grup Mary Jane sahne aldı. Kırşehir Belediyesi Öğretmenleri Müzik Grubunun performansından sonra sahne alan Grup Mary Jane’ye Belediye Başkanı Selahattin Ekicioğlu ve CHP Milletvekili Metin İlhan tarafından günün anısına Neşet Ertaş plaketi verildi. Cumhuriyet Konserleri’ne katıldıkları için halka teşekkür eden Belediye Başkanı Ekicioğlu, “Cumhuriyet Bayramı’nda Kırşehir Belediyesi bando takımımız il içinde cumhuriyet marşlarımız eşliğinde bayrak dağıtımı gerçekleştirdi. Konser programı kapsamında Mary Jane, Cacabey Meydanı’nda sevenleriyle buluştu ve muhteşem bir konser verdi. Program kapsamında yine Kırşehir Belediyesi tarafından 2. Uluslararası Judo Turnuvası gerçekleştirildi. Cumhuriyetimize gönül vermiş tüm hemşehrilerimi Cumhuriyet Bayramı coşkusuna ortak oldukları için kutluyor ve daha nice bayramlara diyorum” dedi.