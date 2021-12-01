Bozlak ustası Muharrem Ertaş, halk konseri ile anılacak

KIRŞEHİR (İHA) – Kırşehir Belediyesi, bozlak ustası Muharrem Ertaş’ı düzenleyecekleri halk konserleri ile anacak.

Konserler kapsamında Kırşehir’de, Gülşen Kutlu, Ertaş Kardeşler ve Belediye Türk Halk Müziği Korosu sahne alacak. Belediye Başkanı Selehattin Ekicioğlu, 3 Aralık 1984 tarihinde hayatını kaybeden bozlak ustası Muharrem Ertaş’ın Türk Halk Müziği’nde Anadolu’da ve dünyada bir ekol olduğunu belirtti. Başkan Ekicioğlu; “Bozlak denilince akla gelen isim Muharrem Ertaş’tır. Onun sesinin genişliği, rengi, tınısı ve tekniği yönünden eşsiz bir değer olduğu müzik otoriteleri tarafından da kabul edilmektedir. Bozlak kültürünün en önemli üstadı olan Muharrem Ertaş, başta oğlu Neşet Ertaş olmak üzere birçok kişiye de örnek olmuştur” dedi. Muharrem Ertaş’ın, Anadolu Abdal Geleneği temsilcisi olarak tarihteki yerini aldığını aktaran Ekicioğlu, “Muharrem Ertaş, kökü yüzyıllar öncesine dayanan Anadolu Abdal geleneğinin en önemli temsilcilerinden biri olarak tarihteki yerini almıştır. Oğlu Neşet Ertaş’ın babasını ’Muharrem Ertaş bir gönül delisi, bir insan velisi idi’ şeklindeki tarifi bizlere çok şey anlatmaktadır. Muharrem Ertaş, mütevazı yaşam biçimi ve türküleriyle, hayatın güzelleşmesi adına bahsettiği gerçekçi ifadelerle, eşsiz sesi ve sazıyla bu gelenek içinde çok ayrı ve özel bir yere sahiptir. Karacaoğlan’dan, Dadaloğlu’ndan, Pir Sultan Abdal’dan aldığı felsefeyle Türküleri havalandıran Muharrem Ertaş, son nefesine kadar sazı ve sözüyle Anadolu Abdal geleneğinin devam ettirilmesini dillendirmiştir. Bu nedenle de Anadolu Abdal geleneğinin yaşatılması için bizlere çok büyük sorumluluklar düşmektedir” diye konuştu.

Kırşehir’in UNESCO Müzik Şehri olmasında da en büyük payın Muharrem Ertaş’a ait olduğunu belirten Belediye Başkanı Ekicioğlu, belediye olarak neslin devamlılığı için de gerekli çalışmaları yürüteceklerini söyledi.