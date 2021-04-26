Bozkırın sultanlarının hedefi 1. Lig

Kırşehir Belediyesi GSK Kadın Hentbol Takımı, 1. lige yükselmek hedefiyle Göksu Akyel Sezonu müsabakaları için İstanbul’a gitti.

Kadınlar İkinci Lig A-Grubu 2. Etap müsabakaları 27-29 Nisan tarihleri arasında İstanbul Şehit Mustafa Özel Kapalı Spor Salonunda yapılacak. Maç eksiğiyle 5. Sırada bulunan Kadın Hentbol Takımı 27 Nisan Salı saat 16:00’da İstanbul Beyciler Spor kulübü, 28 Nisan Çarşamba saat 13:30’da Kütahya Ülkü Spor Kulübü , 29 Nisan Perşembe saat 16:00’ da Kızıltepe Spor Kulübü ile karşı karşıya gelecek.

Amaçlarının 1. lige çıkmak olduğunu belirten Belediye Başkanı Selahattin Ekicioğlu, Kırşehir Belediyesi olarak şehrin tek salon takımı olan Kadın Hentbol Takımına her türlü desteği verdiklerini söyledi.