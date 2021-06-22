Belediyeden YKS öğrencilerine moral şenliği

Kırşehir Belediyesi Gençlik Merkezince (BEGEM) Yükseköğretim Kurumları Sınavı’na (YKS) girecek öğrencilere yönelik yaz şenliği düzenlendi.

BEGEM’de ücretsiz üniversiteye hazırlık kurslarına katılan öğrenciler, Güzler Piknik Alanı ve Evcil Hayvanlar Parkı’ndaki yaz şenliğinde bir araya geldi. Hafta sonu yapılacak YKS öncesinde öğrencilere Kırşehir Belediye Başkanı Selahattin Ekicioğlu başarı diledi. Ekicioğlu, "Son haftalarda farklı ders konularında genel tekrarlar da yapıldı. Sınavda başarılı olacağınıza inancımız sonsuzdur. Eğitimde marka kent olan Kırşehir’de bu sınavlarda da yine ilimizin adını başarıyla duyuracağız. Sınavlar önemli ancak her şey değildir. Başarılı olmadığınız takdirde bunu hayatın sonu olarak da görmeyin. Azim ve kararlılıkla çalışarak, başarılı olacaksınız. Gençler sizleri çok seviyor, sınavda hepinize başarılar diliyorum" dedi