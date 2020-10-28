Belediye personeli kliple Cumhuriyeti anlattı

Kırşehir Belediyesi, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla belediye personelinin oynadığı klip ile Cumhuriyeti anlattı.

Kırşehir Belediyesi’nin sosyal medya hesaplarından da yayına verilen klipte, personel çalışma sahalarında görüntülenerek Cumhuriyetin kazanımlarını ifade etti. Belediyede 22 birim çalışanın katılımıyla gerçekleştirilen klip, 31 Mart yerel seçimlerinden sonra göreve gelen CHP’li ittifak belediyesinin şehrin Ankara tarafından girişine koyduğu Atatürk portresi önünde Belediye Başkanı Selehattin Ekicioğlu’nun sunumuyla tamamlandı.

’Adalet ve özgürlüğün teminatı Cumhuriyettir’ diyen Belediye Başkanı Selehattin Ekicioğlu, "Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde; Anadolu halkının çetin ve zor şartlar altında büyük bir kararlılık ve azimle verdiği Kurtuluş Mücadelesinin ardından; eşitliğin, özgürlüğün ve adaletin teminatı olan Cumhuriyetimiz’in ilanının 97. yılını kutlamanın onuru, gururu ve mutluluğu içerisindeyiz. Ülkemizde kazanımlarımızı korumak, bizi biz yapan ve sarsılmaz bağlarla bağlayan değerlerimizi korumak, yaşatmak ve onun evrensel değerlerine sahip çıkmak bizlerden sonraki nesillere bırakabileceğimiz en büyük mirastır. Cumhuriyetimizi yaşatmak, yöneteni ve yönetileniyle herkesin sorumluluklarını hiçbir kuşkuya yer bırakmadan yerine getirmesiyle başarılabilecek bir hedeftir. Bu anlamda, hepimiz büyük bir kararlılıkla ülkemiz ve Cumhuriyetimiz adına sorumluluklarımızı yerine getirmeyi sürdüreceğiz. Cumhuriyet’in coşkusunu yaşatmak ve Cumhuriyet bilincini gelecek nesillere aktarmak en büyük sorumluluğumuzdur. Kadını, erkeği, yaşlısı, genciyle dönemin türlü imkansızlıklarına rağmen inançla, inatla verilen zorlu mücadelenin ardından kurulan Cumhuriyet ve onun değerleri; bizleri özgürlük, adalet ve demokrasi ile bütünleştiren bir köprü, çağdaş dünyaya açılan büyük bir kapı olmuştur" diye konuştu.

Kırşehir Belediyesi tarafından Cumhuriyet otobüsü ile belediye başkanının da katılımıyla yarın gün boyu şehrin mahallelerinde Cumhuriyet coşkusunu yaşatacak.