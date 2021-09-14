Belediye Başkanı Ekicioğlu’ndan ‘Helebiş Gecesi’ne davet

KIRŞEHİR (İHA) – Kırşehir Belediye Başkanı Selehattin Ekicioğlu, ‘Helebiş Gecesi’nin düzenleneceğini söyledi.

17 Eylül 2021 Cuma günü Neşet Ertaş Kültür Sanat Merkezi’nde düzenlenecek gece ile ilgili davette bulunan Belediye Başkanı Ekicioğlu, belediye katkıları ile merhum halk sanatçısı Şemsi Yastıman’ın organize ettiği gecenin yeniden hayat bulduğunu söyledi. Ekicioğlu; “Kırşehir Belediyesi’nin yaptığı girişimler sonucu Lapseki Kaynakamlığı, Adatepe Köyü Muhtarlığı ve çok değerli aile fertlerinin oluru ile 27 yıl önce hayata gözlerini yuman Şemsi Yastıman’ın naaşı 9 Temmuz 2021 Cuma günü hasreti olduğu Kırşehir’e nakledilmiş ve İmaret Mezarlığı’ndaki Şeyh Süleyman Türbesi yanında defnedilmişti. Türk Halk Müziği’ne kaynak kişi ve derleyici kimliği ile emeği geçmiş büyük halk sanatçısı Şemsi Yastıman’ın düzenlediği Helebiş Geceleri belediyemizin katkılarıyla yeniden hayat kazanıyor” dedi.

Belediye Başkanı Selahattin Ekicioğlu, “Şemsi Yastıman’ın öncülük ettiği, Kırşehir’in saz, söz, muhabbet aleminin en güzel yansıması şüphesiz Helebişçiler Gecesi’dir. Biz, Kırşehir belediyesi olarak tarihsel ve kültürel mirasımızı kayıt altına alıp, onları gelecek kuşaklarımıza özgün bir şekilde aktarmanın çalışmalarını da yapıyoruz” diye konuştu.