Belediye Başkanı Ekicioğlu, yeni yıl öncesi saha çalışanlarıyla bir araya geldi

KIRŞEHİR (İHA) – Kırşehir Belediye Başkanı Selehattin Ekicioğlu, yeni yıl öncesi saha çalışanlarıyla bir araya geldi.

CHP Kırşehir Milletvekili Metin İlhan, CHP İl Başkanı Baran Genç ve Başkan Yardımcısı Osman Uçar’la birlikte çalışanlarla bir araya gelen Belediye Başkanı Ekicioğlu; Şehirlerarası Otobüs Terminali, Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisi çalışanları, polis kontrol noktasında görev yapan güvenlik görevlileri, Ahi Polis Karakolu görevlileriyle ve duraklarda iş saatlerini bekleyen fabrika işçileriyle sohbet ederek şehir istişaresi yaptı.

Yeni yıl öncesi ziyaret edilen görevlilere ise belediye tarafından hazırlanan hediyeler takdim edildi.