Belediye Başkanı Ekicioğlu, semt pazarı ve esnafların kandilini kutladı

KIRŞEHİR (İHA) – Kırşehir Belediye Başkanı Selehattin Ekicioğlu, semt pazarı ve esnafları gezerek Berat Kandili kutlaması yaptı.

CHP Milletvekili Metin İlhan’ın da eşlik ettiği gezilerde Başkan Selehattin Ekicioğlu, esnafın yaşadığı sıkıntıları dinleyerek çözüm önerileri üzerine istişare yaptı. Sosyal medya hesabı üzerinden de paylaşımlarda bulunan Ekicioğlu, “Aşıkpaşa Semt Pazarı’nda esnaflarımızın ve vatandaşlarımızın Berat Kandili’ni tebrik ederek içinde bulunduğumuz ekonomik kriz ortamında pazarcı esnafımızın ve vatandaşlarımızın yaşadığı sıkıntılar ve belediyemiz’in yapmış olduğu çalışmalar hakkında sohbet ettik. Bize göstermiş oldukları yakın ilgi ve desteklerinden dolayı bütün hemşehrilerimize çok teşekkür ediyorum” dedi.