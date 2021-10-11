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Belediye Başkanı Ekicioğlu, CHP’li başkanlar toplantısına katıldı

KIRŞEHİR (İHA) – Kırşehir Belediye Başkanı Selehattin Ekicioğlu, Bilecik’te düzenlenen belediye başkanları toplantısına katıldı.

KIRŞEHİR 11.10.2021, 10:52
Belediye Başkanı Ekicioğlu, CHP’li başkanlar toplantısına katıldı

KIRŞEHİR (İHA) – Kırşehir Belediye Başkanı Selehattin Ekicioğlu, Bilecik’te düzenlenen belediye başkanları toplantısına katıldı.

18-22 Ağustos 2021 tarihinde Kırşehir Belediye başkanı Selahattin Ekicioğlu’nun ve Kırşehir Belediyesi’nin ev sahipliğinde yapılan ’CHP’li Belediye Başkanları Toplantısının’ ardından, 7-10 Ekim 2021 tarihlerinde Bilecik Belediyesi ev sahipliğinde yapılan toplantılara Başkan Ekicioğlu da katıldı. Bilecik Belediye Başkanı Semih Şahin’in ev sahipliğinde Bilecik Şeyh Edebali Kültür ve Kongre Merkezi’nde gerçekleşen buluşmada konuşan Belediye Başkanı Selahattin Ekicioğlu, fikir alışverişi ile verimli bir toplantı gerçekleştirildiğini söyledi. CHP’li başkanların toplantılarla yol haritası belirlediğini aktaran Ekicioğlu; “Belediyeler olarak bir dayanıma içerisinde yapacak olduğumuz çalışmalarla ilgili de yol haritalarımızı belirliyoruz. Amacımız tüm illerimizdeki hemşehrilerimizin en iyi hizmeti almaları ve illerimizin de hem sosyoekonomik ve kültürel kalkınması için yeni projeler üretmek” dedi.

Ekicioğlu; Kırşehir’in ekonomik, sosyal, kültürel ve turizm alanlarında tanıtımlarını yaptı.

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