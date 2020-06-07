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Belediye araç filosunu güçlendiriyor

BELEDİYE ARAÇ FİLOSUNU GÜÇLENDİRİYOR

Belediye araç filosunu güçlendiriyor

BELEDİYE ARAÇ FİLOSUNU GÜÇLENDİRİYOR

07 Haziran 2020 Pazar 14:54
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Belediye araç filosunu güçlendiriyor

Kırşehir Belediyesi araç filosunu güçlendiriyor.

Belediye Başkanı Ekicioğlu, il genelinde belediye hizmetlerinin aksamaması için belediye araç filosuna 4 yeni araç aldıklarını söyledi.

Ekicioğlu açıklamasında; “İhtiyaca ve beklentiye yönelik çalışıyor, hizmetlerimizi bu doğrultuda hayata geçiriyoruz. Bir ilin neye ihtiyacı varsa ona cevap vermeniz lazım. Kırşehir’e yakışır hizmetler yapmaya çalışıyoruz. Araç filolarımız her zaman hizmete hazır olmalı. Kurumsal yeterliliğinizi güçlendirmeden, altyapınızı sağlamlaştırmadan gereken hizmetleri sağlayamazsınız”dedi.

Kırşehir Belediyesi envanterine 2 adet binek ve 2 kamyonet eklendi.

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